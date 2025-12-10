北市知名私房菜砸店畫面曝！5惡煞揮棒不手軟 油漆潑滿門面

幾名惡煞下車後立刻朝店家大門猛砸，還有人負責潑漆後，幾人立刻鳥獸散。店家提供

台北市大安區仁愛路一帶今（10）日凌晨4時驚傳一起黑衣惡煞砸店事件！一間知名餐廳深夜營業結束後，竟遭 5 名黑人男子闖上門行凶，手持球棒對店面一陣猛砸，還有人專職扛著油漆桶當「潑漆手」，在玻璃被砸得粉碎後，直接將整桶黑漆往店內狂灌，短短數10秒把門面毀得面目全非。

店家監視器畫面完整記錄整起惡行，5 人下車後立刻亮棒開砸，油漆手緊接著上前潑灑黑漆，離開前甚至回頭把外頭監視器再敲爛，但為時已晚，他們的兇狠行徑早已被拍得一清二楚。

清晨附近民眾聽見巨大聲響，立即報警，警方到場發現店面一片狼籍，大安分局調查後初步研判，此案疑似與店內一名股東的私人糾紛有關，對方竟找來「球棒隊」上門報復，狠砸餐廳出氣。

警方目前已掌握涉案車輛與機車車牌，並循線鎖定 幾名惡煞的身分、行蹤，將全案朝毀損、恐嚇等罪名偵辦。警方強調，絕不容許暴力分子挑釁治安，將全力追緝到案，還原完整犯案動機。



