北市知名米糕「1年漲價2次」！ 業者：營運成本攀升

台北市大橋頭附近，一間老牌筒仔米糕店，深受不少饕客喜愛，不過，光是一年內，他們就調漲兩次價格，引發熱議；對此，業者解釋，因為原物料跟營運成本持續攀升，為了維護餐點品質，只好調整價格。還有民眾發現，知名蛋捲雖然沒有更動價位，但是內含數量悄悄減少，看起來也很像變相漲價。

蒸籠裡取出米糕，上頭有蛋有肉配上糯米，光看就口水直流，再來上一碗「海陸雙拼」，薑絲去腥肥美蚵仔下鍋，把握最佳熟度，淋到豬血上頭，超精力的蚵仔豬血湯大功告成，這組合是老饕必點，征服不少人味蕾。

台北大橋頭，這間老牌筒仔米糕店，有不少顧客喜愛，但仔細看看牆上公告，2月22日起，多數品項都將調漲，對比前後價格，2023年2月，豬血湯一碗40元，豬肝湯50元蚵仔湯60元，去年4月大多調漲5塊，但蚵仔湯一口氣漲了10元，而今年2月3日，業者再度公告22日起，每項要再漲5元，不過這次還包含筒仔米糕，貢丸湯魚丸湯等通通都有微調。

民眾說：「哇，(吃)好幾年了，一二十年了，可以接受，沒什麼影響，偶爾吃一次我覺得還好啦。」業者表示，原物料跟營運成本攀升，為維護餐點品質，無奈還是得調價，而悄悄變動的還有它，酥脆蛋捲是平時零嘴，也是年節將至首選，但有網友發現，記憶中的它，是四五根結伴，現在的它怎麼只剩三支，雖然價錢沒漲卻默默縮水了。

民眾說：「容量變那麼少，那當然會覺得就是有點像漲價的感覺，可是如果想吃的話還是會買啦。」民眾VS.記者說：「因為好像之前，對啊，之前是四個吧，(那像這樣子會不會影響到你購買的意願)，不會，因為我很愛吃蛋捲。」萬物齊漲的年代，想吃美味小點，荷包也得多掏一點。

