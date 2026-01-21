北市知名貴族私校才剛發生高一生墜樓！再傳老師不當言行管教 多次當眾批評小一生「你不可能直升」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台北市大安區某私立貴族私下日前才剛發生學生墜樓的不幸事件，震驚社會，如今校園內再度傳出老師疑不當言行管教事件。據了解，國小部某位老師多次公開批評孩子「不可能直升」、「你不適合XX」，即使家長主動溝通、希望老師能正面鼓勵，隔日孩子仍再次在全班面前聽到相同的否定言語，最終家長選擇讓孩子轉學離去，並悲痛表示希望孩子是被欺負的最後一個學生。校方回應，若家長提出申訴一定會遵照相關流程處理。

北市知名貴族私校發生老師不當言行管教事件，家長最終痛心讓孩子轉學。（示意圖／pexels）

家長痛心地表示，對於老師在孩子就讀期間，曾多次主動回饋孩子在校的學習狀況與專注表現，讓家長能即時掌握孩子的學習情形，始終心存感激，也理解老師在教學上的用心與認真；然而真正讓家長無法承受、並最終做出轉學決定的關鍵，則是老師曾多次在班級中，公開對孩子表示「你不可能直升」、「你不適合XX」等言語。

家長指出，對一個仍在成長階段、且高度信任老師的孩子而言，這樣的言語所帶來的，不只是壓力，更是深刻的挫折與自我否定，其影響遠非外界所能輕忽。

家長也坦言，長期以來，他們不斷對孩子解釋，老師的嚴格是出於期待與希望孩子進步，就如同父母的嚴格一般，並努力陪伴孩子承受壓力、面對挫折，希望孩子能在嚴格中學會成長。

但遺憾的是，家長認為這樣的言行早已超出了所能理解的「嚴格教育」範疇，而是直接傷害了孩子的自我價值感，這也成為家長再也無法替孩子解釋、或勸說其繼續忍耐的原因。

特別是在家長曾與老師進行溝通，真誠希望老師能多給孩子一些正向與鼓勵，然而隔日，孩子卻再次在全班同學面前聽到相同的言語，這讓家長感到極度失望與心痛。因此家長最終選擇讓孩子離開原校，這個決定並非因為孩子不夠好，而是因為始終相信，任何教育，都不該建立在公開羞辱、預設立場與否定之上。

家長表示，寫下這段文字，並非為了爭論或指責，而是真誠希望老師能夠反思：身為一名教育者，是否真的適合在全班面前，為一個孩子的能力與未來下結論。

家長沉痛地反問這位老師，若今日遭受同樣對待的是老師自己的孩子，是否真的能夠一笑置之、毫不在意。家長亦強調，孩子雖然已經轉學離開，但仍衷心希望，這樣的情況不會再發生在其他孩子身上。

校方回應，若學校發生相關事件，家長提出申訴後都會依照規定處置，包括進行校安通報、啟動調查等，都會遵照流程進行處理。



《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

