北市知名貴族私校才發生高一生墜樓！再傳老師不當言行管教 台北市教育局說話了
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
台北市大安區一所知名私立貴族學校日前才傳出學生墜樓事件，引發社會高度關注，校園安全與師生互動再度成為焦點。未料風波未歇，校內又傳出疑似教師不當言行管教爭議，有家長指控，孩子在班級中多次遭到公開批評，如「你不可能直升」、「你不適合XX」，即使家長主動溝通、希望老師能正面鼓勵，隔日孩子仍再次在全班面前聽到相同的否定言語，最終家長選擇讓孩子轉學離去，並悲痛表示希望孩子是被欺負的最後一個學生。對此，台北市教育局回應，經向學校瞭解，校方表示目前尚未接獲針對該名教師之不當管教正式反映或檢舉案件。
教育局主任秘書鍾德馨回應，經向學校瞭解，校方表示目前尚未接獲針對該名教師之不當管教正式反映或檢舉案件。校內亦同步提醒該師適時留意班級經營及親師溝通技巧。如後續接獲相關申訴或檢舉，將依規定啟動處理程序，本局亦將依法督導辦理。
鍾德馨說，針對教師不當行為之檢舉與調查，依教育部《高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘及資遣辦法》規定，民眾如知悉教師涉有違法、不當管教、校園霸凌或其他可能構成解聘、不續聘或停聘之情事，得向學校提出檢舉。檢舉時宜具體敘明事實經過、時間、地點及相關佐證資料，以利學校依法啟動調查與審議程序；相關案件均應依法保密，並保障檢舉人及當事人權益。
鍾德馨也說明，倘學生或其法定代理人對學校所為處分措施認有不服，得依《高級中等以下學校學生申訴及再申訴評議委員會組織及運作辦法》規定，於收受處分書次日起三十日內，以書面向學校提出申訴；如仍不服學校申訴評議決定者，得於評議決定書送達次日起三十日內，向本局提起再申訴，由本局依法審議。
鍾德馨重申，在校園安全與學生身心支持方面，若事件涉及校園霸凌、性別事件或學生身心安全疑慮，學校應依相關規定完成通報，並提供必要之輔導、心理支持及暫時性保護措施；本局亦將持續督導學校落實關懷與平復機制，以確保學生受教權與心理安全。
據《FTNN》新聞網掌握，事件發生於該校國小部，這位家長痛心地表示，涉事教師在課堂中，曾不只一次於全班同學面前，對孩子直接表示「你不可能直升」、「你不適合XX」。家長指出，孩子仍處於高度信任師長的成長階段，這類言語帶來的影響，並非只是短暫的壓力，而是長期累積的挫敗與自我否定。
家長坦言，在孩子就學期間，老師曾多次主動向家長回饋學習狀況與專注表現，讓家長能即時掌握孩子在校情形，對此始終心存感激，也理解老師在教學上的投入與要求。然而，真正讓家長無法承受的關鍵，正是上述言語在公開場合反覆出現，讓孩子逐漸失去自信。
家長也提到，過去長時間以來，始終嘗試站在老師立場，家長長期以來對孩子解釋，老師的嚴格是出於期待與希望孩子進步，就如同父母的嚴格一般，並努力陪伴孩子承受壓力、面對挫折，希望孩子能在嚴格中學會成長。
然而，家長認為這樣的言行早已超出了所能理解的「嚴格教育」範疇，而是直接傷害了孩子的自我價值感，這也成為家長再也無法替孩子解釋、或勸說其繼續忍耐的原因。特別令家長心碎的是，在主動與老師溝通後，曾誠懇希望教師能多給孩子一些正向回饋與鼓勵，但隔日，孩子仍再次在全班同學面前聽到相同語言。因此家長最終選擇讓孩子離開原校，這個決定並非因為孩子不夠好，而是因為始終相信，任何教育，都不該建立在公開羞辱、預設立場與否定之上。
家長也表示，寫下這段文字，並非為了爭論或指責，而是真誠希望老師能夠反思：身為一名教育者，是否真的適合在全班面前，為一個孩子的能力與未來下結論。家長沉痛地反問這位老師，若今日遭受同樣對待的是老師自己的孩子，是否真的能夠一笑置之、毫不在意。家長亦強調，孩子雖然已經轉學離開，但仍衷心希望，這樣的情況不會再發生在其他孩子身上。
校方回應，若學校發生相關事件，家長提出申訴後都會依照規定處置，包括進行校安通報、啟動調查等，都會遵照流程進行處理。
