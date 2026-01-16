北市知名酒老闆娘「投反罷免領1千或公假1天」 選罷法起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲北檢認蘇姓酒吧女老闆娘涉選舉行賄，鼓勵員工投不同意罷免可領1千元或1天公假，依法起訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

位在台北市信義區知名酒吧「Alchemy Bar」、「OPIUM」蘇姓老闆娘，被檢舉在大罷免投票前，在與員工的Line群組裡，傳訊息「鼓勵」員工7月26日投「不同意罷免」，可以獲得一天公假或是1000元獎金。台北地檢署偵辦後，認蘇女涉嫌違反公職人員選舉罷免法，依法起訴。

根據起訴，蘇女於2025年6月23日凌晨，在與員工Line「A+O班表/工作流程/課程安排」群組裡，Tag多名員工，傳訊「7/26有資格的，去投票反罷免可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔（記得要偷拍給我看喔）要投『反』罷免！感恩」等語，被檢舉有賄選嫌疑。

經轄區信義分局送辦，北檢偵辦後認為，蘇女在Line群組內向具有投票權的多數員工行求賄賂，約定投反罷免票，意圖影響員工投票意向，確實違反公職人員選舉罷免法規定，因此依法起訴。

根據公職人員選舉罷免法第99條第1項規定，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰金。預備犯也處1年以下有期徒刑。

