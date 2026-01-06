北市知名雪茄館成太子集團洗錢「水房」！ 負責人陳姓兄弟1交保、1羈押禁見

台北市知名雪茄館成太子集團洗錢「水房」，負責人陳姓兄弟1交保、1羈押禁見。 圖：取自臉書Cigar Vie台北雪茄館

[Newtalk新聞] 台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，目前已進入收網階段，檢警持續溯源追查，發現一對在信義區經營知名雪茄館「Cigar Vie」的陳姓兄弟檔，疑似幫助太子集團從事洗錢犯行，昨日拘提到案，弟弟陳韋翔晚間獲160萬元交保，並限制出境、出海。台北地方法院今開羈押庭訊，裁定哥哥陳韋志羈押禁見。

檢警組成的專案小組已累計執行6波搜索行動，迄今已羈押8名太子集團重要台幹。其中太子集團購買四艘豪華遊艇停靠台灣碧砂漁港，為管理這些遊艇，在台成立「玄古管理顧問公司」，由王俊國擔任公司負責人，專案小組發現，王俊國曾多次向台北信義區知名雪茄館Cigar Vie負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志調取現金，並在雪茄館內進行交易，金額逾億元。

檢警指出，陳韋翔表面上為雪茄館負責人，實際上與哥哥共同為犯罪集團調度資金，2兄弟疑成為太子集團在台的專屬「水房」，而Cigar Vie雪茄館會不定期舉辦品酒會與爵士樂表演，深受顧客喜愛，在台北擁有極高知名度。

檢警拘提陳韋翔與其哥哥陳韋志後，釐清是否協助太子集團將海外資金變現，以及實際經手金額與角色分工，全案持續偵辦中，偵辦方向涵蓋洗錢、賭博及組織犯罪等。

