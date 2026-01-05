北市知名雪茄館疑為太子集團專屬水房 北檢今發動第六波搜索

台北知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔，疑與哥哥收水成為太子集團專屬水房，今日遭拘提到案。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，日前追查太子集團名下4艘豪華遊艇時，收押管理遊艇的香港博高公司在台帳房王俊國，專案小組從王俊國這條線索順藤摸瓜，查到他曾經到台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」調取大額現金，而雪茄館的負責人陳韋翔與其哥哥陳韋志疑利用雪茄館經營水房，甚至成為太子集團專屬水房，因此在今(1/5)日發動第6波搜索，並拘提陳氏兄弟到案釐清案情。

專案小組查出，太子集團在香港成立博高公司，負責管理名下的豪華遊艇，博高幕後老闆為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國男子吳逸先，吳找了他的姊姊、嫁來台灣的陸配吳宜家擔任香港博高公司負責人，另外又找了台灣籍男子王俊國當他的左右手，同時擔任博高公司的帳房。

香港博高在台設立玄古管理顧問公司第二任負責人、同時也是博高在台重要帳房王俊國。資料照。呂志明攝

之前，博高公司將其中4艘豪華遊艇停泊在台灣碧砂漁港，博高為了管理遊艇，特別在台灣設立玄古管理顧問公司招募台灣員工，同時也請王俊國擔任現任的玄古公司負責人。

專案小組在去(2025)年12月9日針對遊艇的部分發動第4波搜索，拘提相關涉案人到，同時將王俊國以涉犯《洗錢防制法》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組追查發現，王俊國曾多次向台北信義區知名「Cigar Vie」的負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志調取現金，甚至還在雪茄館進行交易，金額逾億，陳韋翔表面上雖是雪茄店的負責人，但實際上卻與哥哥替犯罪集團收水，而2兄弟似乎與太子集團搭上線，疑為太子集團在台專屬水房，太子集團透過吳逸先指揮王俊國與陳氏兄弟接洽。

檢察官今日指揮刑事警察局、台北市政府警察局信義分局等單位，執行第6波搜索行動，持法院核發搜索票，搜索水房據點「Cigar Vie」、陳氏兄弟的住居所共5處所，並拘提2人到案說明。

