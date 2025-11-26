北市知名飯店驚見黑衣人聚集 大聲公撒冥紙又丟雞蛋討800萬裝潢款

北市大同區知名飯店連續好幾個月，遭黑衣人撒冥紙。翻攝畫面

台北市大同區一間知名飯店最近不是在迎客，而是在「迎冥紙」！飯店老闆因積欠設計公司逾800萬元裝潢費遲未償還，竟遭一票黑衣人連月上門「灑冥紙、丟雞蛋、拿大聲公狂吼欠債還錢」，儼然把高級飯店外變成道上討債片現場，附近商家與住戶都看傻眼。警方調查後，近日一口氣逮到5名涉案惡煞，但他們全口徑一致不說話，疑有幕後金主指使，警方正全力追查。

事件從今年8月開始，飯店人員接連報案，指每週固定會有2到5人組成的「討債巡迴團」跑來鬧場。他們手拿大聲公站在飯店門口怒吼「欠債還錢」、張貼恐嚇字條，甚至直接把生雞蛋朝大門砸去、冥紙一路撒滿地，畫面宛如靈異片與黑幫片的跨界合作。店家多次上前制止，對方卻一臉不甩，還稱「我們每週都會再來」。

廣告 廣告

黑衣人除撒冥紙外，還丟雞蛋、持大聲公廣播討債。翻攝畫面

鬧事更從本店擴散至其他分店，短短數月，飯店聲譽與生意直直落，業者苦不堪言。警方見狀一連展開調查，才還原整起風波的源頭，這間飯店先前整修時，欠下設計公司超過800萬元的裝潢費，雙方原本還在法院調解桌上談好還款計畫，但飯店老闆說一套做一套，不只沒按時付款，還直接把飯店經營權轉交前妻，雙方因此撕破臉。

警方根據監視器追查，鎖定5名固定來鬧場的成員，分別為潘姓、賴姓、李姓、周姓男子及陳姓女子，確定他們從8月19日起便開始定期到飯店外上演討債戲碼。警方蒐證後近日展開搜索，一口氣將五人逮捕到案。

但落網的5人全都異常沉默，警方問他們誰是幕後金主、是否受人指使，他們一律避重就輕、不願鬆口。警方初步將他們依恐嚇取財、組織犯罪等罪嫌移送法辦，同時持續追查背後是否還藏著真正的「老大」。

大同區這場從裝潢糾紛延伸出的「冥紙鬧飯店」，如今仍未落幕，警方表示將持續深入追查，不能讓商家每天像在拍恐怖片續集。



回到原文

更多鏡報報導

網黃好市多貨架「當眾掀奶」自嘲賣身救荷包 網友：這是我們可以看的嗎？

北市男用黑袋丟回收遭拒收 暴怒狂嗆「警察來也打你」清潔員嚇到提告

天公伯盯著看！狼師搞大2女學生肚子逼墮胎遭通緝 生病到醫院看診謊報身份露馬腳