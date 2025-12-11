北市知名餐廳遭砸店潑漆 警逮5嫌到案

（中央社記者黃麗芸台北11日電）台北市大安區某知名私房菜餐廳昨天凌晨遭人砸店、潑漆，警方獲報後初查有7人涉案，當天下午在新北市先逮捕涉指揮的情侶檔，晚間再拘提3男到案，目前續追在逃2名男共犯。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿說明，轄下敦化南路派出所10日凌晨4時許接獲報案，稱忠孝東路四段某巷弄內1間餐廳有妨害安寧情形，立即派員到場查處。

經調查發現，店家門窗玻璃遭人砸損、破裂，且還被潑漆，警方立即成立專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組調閱監視器畫面發現，案發時有5名男子持球棒等物砸店，店外還有1對男女坐在車上負責指揮、把風，犯案後隨即逃逸。進一步追查發現，涉案犯嫌和新竹三環幫往來密切。

經循線追查，警方昨天下午率先在新北市查緝到負責指揮的情侶檔32歲黃男和26歲潘女到案，緊接著又於昨晚10時許拘提3名共犯18歲謝男、23歲馮男及21歲莊男，目前仍持續追查在逃2嫌。

到案犯嫌坦承是受人教唆砸店，全案詢後將依涉毀損、恐嚇和妨害秩序等罪移請北檢偵辦；同時不排除是店家股東間有糾紛所致，後續將持續調查釐清。（編輯：張雅淨）1141211