北市石壁潭社宅1區動工 打造全齡友善居住

（中央社記者劉建邦台北21日電）位於台北市潭美國小舊址的石壁潭社宅1區今天開工，北市都發局規劃興建3棟、地上13至14樓建物，提供482戶社宅，內有長照、托嬰及幼兒園等設施，預估民國118年竣工。

台北市都市發展局今天舉辦內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮，副市長李四川、都發局長簡瑟芳等人到場。

依都發局資料，石壁潭社宅1區為潭美國小舊校址，潭美國小於2018年8月搬遷，土地規劃為社會住宅並採分期分區開發。

石壁潭社會住宅1區將規劃482戶，內有幼兒園、托嬰中心、社區長照機構、住宿型長照機構等；2區將提供社宅236戶、派出所等空間。

都發局表示，今天開工的石壁潭1區社會住宅總面積約9470平方公尺，將興建3棟，A、B棟為地上13層、C棟地上14層，地下4層的建物，預計2029年中旬竣工。

都發局表示，石壁潭1區社會住宅基地因應永續低碳策略，導入碳揭露調查機制，並依教育、生態等整合資源整體規劃，保留活化受保護老樹，設計串聯毗鄰的潭美一號公園，形成連續綠色公共軸線。

李四川致詞說，北市府已完成約1.1萬餘戶的社會住宅，興建中約4000餘戶，包含今天開工的石壁潭1區社宅，代表市長蔣萬安感謝議員及里長支持。

他說，此處社會住宅盼如期如質完成且不能出現漏水，相信施工品質是確保不會有問題。此處社宅將規劃長照、幼托等公共設施及提供弱勢與年輕人的社宅，形成完整社區，期盼提早完工，盡快提供給民眾使用。

都發局資料提到，石壁潭1區社會住宅共482戶，包含套房型110戶（8坪）、一房型111戶（10至11坪）、二房型225戶（15至16坪）、三房型36戶（22至23坪）。

都發局統計，從蔣萬安上任至今年底社會住宅開工，包含信義區松信社宅、中山區力行社宅、內湖區石壁潭社宅1區、南港區東新社宅、南港區南港機廠社宅2區。（編輯：黃世雅）1141121