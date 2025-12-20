北市砍人張文曾是志願役軍人 酒駕遭汰除、教召未到被通緝

27歲張姓兇嫌捷運中山站周邊持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店砍人，造成多人輕重傷，最新統計2死7傷。（圖：記者爆料網）

台北捷運北車及中山站19日傍晚發生震驚社會的恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著逃往中山站及誠品南西百貨繼續隨機砍人，張文在誠品5樓墜樓送醫後搶救無效身亡，含嫌犯一共造成4死9傷，警方已訊問張文父母並到桃園楊梅老家蒐證，持續釐清案情。

警方調查發現，張文為桃園楊梅人，曾服空軍志願役，服役期間在通訊中隊負責無線電架設工作，但在2022年休假期間外出酒駕遭逮捕，經軍方汰除提前退伍。張文今年7月又未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。國防部指出，張文已非現役軍人。

廣告 廣告

19日晚上案發後，桃園警方派員到張文老家外戒備，台北市警方也帶走張文父母北上詢問，20日凌晨近1點才搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，並由警方持搜索票進屋蒐證，以釐清更多案情。

張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，居民大都開車進出。有鄰居向媒體表示，張文因為涉犯妨害兵役治罪條例被通緝的時候，曾有警察來社區找過張文父母，但張文很早就不住在這裡，對他的了解也不多。

據了解，張文今年初才從桃園搬到北市中山區租屋，作案前兩天曾下榻大同區旅館，行兇前回租屋處並縱火，之後才前往台北車實施攻擊。警方在旅館搜索時，發現25瓶汽油彈、雨衣及黑帽等物品。警方研判，張文是有計畫和縝密的遂行作案。

◆酒後不開車，飲酒過量有礙健康

◆自殺防治安心專線1925 “珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線”