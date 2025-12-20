北市砍人影片連《玩命關頭》男星都轉發 網：在美他早變蜂窩

社會中心／徐詩詠報導

台北市昨（19）日稍早發生駭人隨機砍人案，現年27歲、名為張文的男子，先是在捷運台北車站內施放疑似帶有毒性的煙霧彈，並砍殺一名57歲男子，造成傷重不治。後續張文則徒步前往人潮眾多的中山商圈進行隨機殺人，導致多位民眾身亡、受傷。相關影片曝光後掀起大量討論，就連曾演出《玩命關頭》電影男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）都轉發，國外網友看完相當震驚，直言張文若是在美國動手，早就會被射成蜂窩。

據了解，張文在作案前夕，先行在租屋處附近縱火，試圖引開警方人力。直到下午5時24分，張文在變台北車站M7出口附近丟擲煙霧彈後離開現場，一位57歲男子疑似被砍傷被發現倒地，到院前OHCA。張文則徒步前往北市中山站商圈前進，先行在旅館藏匿約1小時後，便來到在中山站捷運出口前方丟擲煙霧彈後，持長刀進入百貨公司內部。過程中張文更對沿路民眾揮刀狂砍，造成嚴重傷亡。最後張文在被警力包圍後當場墜樓，送醫後不治。

影片曝光引發台灣社會譁然，更是讓不少網友一度看傻眼，泰瑞斯更在IG上轉發影片。多數國外網友感到不可置信，紛紛留言「這裡不是美國！他會被槍殺很多次」、「他們以為他要來跟他們一起禱告嗎」、「所以他們就站在那裡看著他攻擊人」、「他們都站在那裡等著看接下來會發生什麼」、「我不敢相信發生在台灣」、「所以他們真的只是站在那裡，看著他讓自己準備成為受害者」、「如果是在巴西，他至少會被撞過去」。

