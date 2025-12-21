北市砍人案傷者最新狀況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

石崇良說明北捷隨機砍人事件傷者的情形；圖非今日活動。（行政院提供）

台北捷運台北車站與中山商圈發生隨機砍人案件釀4死11傷，衛福部長石崇良今日說明傷者狀況，仍有5人住院，包含2名加護病房、3名一般病房，不過都恢復得很好。

石崇良今（21日）出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時受訪表示，社會安全網自2018年開始推動，近10年期間，在專業人力已明顯提升、成長4倍，各地的心理衛生中心也陸續建立，對整個社會安定力量或生理健康的促進都扮演很重要的角色。

至於此次不幸事件，石崇良指出，背後真正原因仍待進一步釐清，應以此做為警示，重新檢視社安網中仍可精進之處，但不宜在短時間內就急於認定政策成敗或方向錯誤；這些年來，無論是社工或基層各專業人力，均已盡最大努力投入社安網工作。

廣告 廣告

石崇良接著說明，該案過往並未出現社安網高度關注的脆弱家庭、藥癮者等高風險警示跡象，由於缺乏可提前介入的蛛絲馬跡，因此仍需時間釐清個案背後潛藏的風險因子，再進一步檢討制度面是否有補強空間。

針對此次恐攻傷者，衛福部說明，收治醫院包含台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各2人，三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1人。

石崇良指出，11名傷者中仍有5人住院治療，包含1人加護病房、4人一般病房；留院治療的傷者病況持續改善，而加護病房的個案則已明顯進步，都已脫離生命危險，其餘住院傷者多為刀傷撕裂傷，整體恢復情況良好。

疾管署20日證實，其中1名傷者為愛滋病感染者，已對其餘遭砍傷民眾進行評估是否投藥，提醒當日在誠品南西的民眾，若遭砍傷、血液噴濺到自身傷口或黏膜，可打1922防疫專線由專人轉介評估。石崇良指出，目前接到電話詢問，多數為不了解是否會被感染，尚未接獲需要預防性投藥的民眾。

更多鏡週刊報導

員工高鐵拍片「模仿張文」遭炎上 老闆擦屁股急發聲：已開除

網友吹捧中國地鐵安檢 石明瑾：這次案發地點都不在站內

張文恐攻案後桃園男「有人做我想做的事」 台中警迅速查獲