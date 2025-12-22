北市砍人案有愛滋感染者！石崇良：「個位數民眾」已轉介就醫

記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良今日表示，目前已有個位數民眾轉介至醫療端。（圖／記者蔣季容攝影）

捷運台北車站及中山站周邊19日發生隨機攻擊事件，衛福部統計，送醫傷病患共計15人，其中一名事件傷者為愛滋感染者。衛福部提醒，當日在誠品南西店民眾，若遭砍傷或血液噴濺到自身傷口或黏膜，可撥打1922防疫專線由專人轉介評估。對此，衛福部長石崇良今（22）日表示，目前已有個位數民眾轉介至醫療端。

石崇良今日出席立法院衛環會，會前接受媒體聯訪時表示，事發至今1922專線共接到21通電話，多數都是擔心自己會被傳染、但不需要預防性投藥的民眾，僅有個位數的民眾已轉介至醫療端，將近一步評估是否投藥，若有實際接觸感染者就會轉到醫療院所，強調轉介醫療端並不等於有投藥。今天仍繼續開放民眾諮詢1922專線，呼籲民眾把握72小時的黃金期。

疾管署長羅一鈞日前說明，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。該民眾是服藥穩定控制HIV感染者，病毒量已經低到檢測不到，感染他人風險相對很低。但血液透過兇器暴露傷口黏膜風險仍不可忽略，預防用藥可以將風險降至0，所以啟動上述專案。



羅一鈞說，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

