北市砍人案「遭疑社安網破洞」！石崇良回應了 5傷者最新狀況曝

捷運台北車站及中山站周邊發生隨機砍人案，外界質疑社會安全網破洞。衛福部長石崇良今（21）日回應，該個案過去並未有高風險警示跡象，因此仍需時間釐清背後潛藏的風險因子。至於傷者狀況，今日仍有5人住院，包括2名加護病房、3名一般病房，不過都恢復得很好。

衛福部長石崇良今日受訪指出，社會安全網自民國107年開始推動，將近10年期間，在專業人力已有明顯提升，成長4倍，各地的心裡衛生中心也陸續建立，對整個社會安定力量或生理健康的促進都扮演很重要的角色。

石崇良說，針對此次不幸事件，背後真正原因仍有待進一步釐清，應以此作為警示，重新檢視社安網中仍可精進之處，但不宜在短時間內就急於認定政策成敗或方向錯誤。他表示，這些年來，無論是社工或基層各專業人力，皆已盡最大努力投入社安網工作。

石崇良提到，該案過往並未出現社安網高度關注的脆弱家庭、藥癮者等高風險警示跡象，缺乏可提前介入的蛛絲馬跡，因此仍需時間釐清個案背後潛藏的風險因子，再進一步檢討制度面是否有補強空間。

5人仍住院 最新傷勢曝光

至於傷者狀況，石崇良透露，今日仍有5人住院，包括2名加護病房、3名一般病房。加護病房個案都有明顯進步、脫離危險，住院病人主要都是刀傷導致的撕裂傷，也都恢復得很好。後續心理維繫，也都有社工、心理衛生介入，讓受害民眾能平安，不會留下創傷和後遺症。

此外，疾管署20日證實，其中一名事件傷者為愛滋感染者，已對其餘遭砍傷民眾進行評估是否投藥，也提醒當日在誠品南西店民眾，若遭砍傷或血液噴濺到自身傷口或黏膜，可撥打1922防疫專線由專人轉介評估。石崇良說明，目前接到電話詢問，多數都是不了解是否會被感染，尚未接獲需要預防性投藥的民眾。

