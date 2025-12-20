北市砍人4死11傷 卓揆：加強鐵公路捷運航空站戒備、通報國安系統

卓榮泰表示，將全面加強國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。 圖：警政署提供

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日晚間發生隨機傷人事件，27歲男子張文涉嫌犯案，經員警追捕墜樓身亡，累計含兇嫌共4人死亡、11人受傷。行政院長卓榮泰晚間赴台大醫院探視傷者後表示，將全面加強國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。

卓榮泰晚間先趕赴北捷事發現場聽取簡報，隨後再進中正一分局了解進度，並於稍早赴台大醫院探視汪姓傷者，卓榮泰離開台大醫院前受訪提到，感謝台大醫院即時且動用整醫院能量搶救傷者，目前汪姓傷者手術還在進行中，但傷勢穩定，沒有即時危險，且家屬也陸續抵達醫院，希望汪姓傷者能夠平安。

卓榮泰指出，犯下隨機殺人的張文有妨害兵役以及一些前科，為釐清事實，警方也正在嫌犯的住所、以及租屋處進行搜索，嘗試了解動機。因此事件，政府認為應該全面要加強整個國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。另外，卓榮泰也向余姓死者家屬致意。

卓榮泰說，根據報導，余姓男子在事件曾試圖阻止事件發生，詳細情況目前還在確認中，政府希望能了解余姓男子在事件中到底扮演什麼樣的正面角色，或是有其他情形，一旦釐清整個事件以及犯罪動機等，便會向家屬與民眾清楚交代，了解狀況後，政府必定會盡到該有的責任跟必要的作為。

