北市砍人4死11傷！ 蔣萬安：向熱心民眾致敬、全市全面提高見警率

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日晚間發生隨機傷人事件，27歲男子張文涉嫌犯案，經員警追捕墜樓身亡，累計含兇嫌共4人死亡、11人受傷。台北市長蔣萬安深夜表示，他感到痛心，也嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。為了穩定社會秩序，已要求全市提高車站、商圈及人潮聚集處的見警率，並給予受害者及家屬各項協助。

這起重大隨機殺人事件造成4死11人輕重傷，死者包括嫌犯張，以及3名遭攻擊的路人，台北市長蔣萬安先後前往台大、馬偕和新光醫院探視傷者，並慰問死者家屬，另於北捷台北車站接受媒體訪問。蔣萬安深夜再透過臉書發文寫道，針對這起不特定襲擊事件「我感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。」

蔣萬安提及，第一時間市府即刻成立「1219臺北市緊急維安應變專案小組」，並已緊急召開跨局處會議，由他親自主持、彙整各局處資訊。20日也會再次召開會議，親自緊盯進度。市府即刻給予醫療救援全面的救助，針對傷亡民眾，他已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

蔣萬安強調，為了保障市民安全、穩定社會秩序，他已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制。會提高台北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率，捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。至於嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，也會要求警察局深入調查、釐清案情。

蔣萬安指出：「一位民眾案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動。」並提到，在中山站外有兩位傷者倒地，也有一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間。蔣萬安說：「我想向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出。」

