北市砍人4死9傷! 張文曾服空軍志願役｢酒駕被汰除｣教召未到遭通緝

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下，畏罪墜樓身亡。相關單位證實，張文先前為空軍志願役，不適服被汰除提前退伍後，教召未到才被通緝。





警方深入調查發現，張文為桃園楊梅人，曾服空軍志願役，服役期間在通訊中隊負責無線電架設工作，但在2022年休假期間外出酒駕遭逮捕，經軍方汰除提前退伍。張文今年7月又未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。國防部指出，張文已非現役軍人。

張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，19日晚上案發後，桃園警方派員到張家外戒備，北市警方也帶走張文父母北上詢問，之後搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，由警方持搜索票進屋蒐證。楊梅老家鄰居則表示，當時張文被通緝時警察有來找人，但當時看不出他有什麼異常。





警方在搜索後向媒體表示，張文已經很久沒回家，只能就現有物品進行搜索，並帶回張文使用過的手機、電腦等，張文的父母也再度由警方陪同北上協助調查，以釐清案情。據了解，張文今年初才從桃園搬到北市中山區租屋，作案前兩天曾下榻大同區旅館，行兇前回租屋處並縱火，之後才前往北車實施攻擊。警方在旅館搜索時，發現25瓶汽油彈、雨衣及黑帽等物品。





國防部補充說明，嫌犯因113年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦；另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。相關單位私下透露，張文在服役期間未接受攻擊性戰鬥技能訓練，丟擲汽油彈、持刀攻擊均屬私下自學，研判他犯案前有自行練習。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

