北市研考會曝6成北市民意挺續雙城論壇 蔣萬安：持續努力

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

今年台北上海雙城論壇，原訂9月舉行，但現在已12月，仍未有完整訊息。台北市政府研考會今（2）日公布今年10月份所做民調，調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。在城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流。台北市長蔣萬安下午受訪時說，會持續努力。

蔣萬安赴議會備詢。（圖／方炳超攝）

研考會上午公布民調，調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。在城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流。北市府指出，此份民調是114年10月市政議題家戶電話調查，於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上台北市民1070人，拒訪2061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合台北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

廣告 廣告

蔣萬安下午前往北市議會備詢，被問到研考會公布民調，是不是有64%民眾還是支持兩岸交流？蔣萬安說，兩岸關係越困難越需要溝通交流，雙城論壇也是目前兩岸之間少數僅存唯一溝通的管道，所以會持續的努力。



更多FTNN新聞網報導

挺子弟兵迫李有宜退黨？黃國昌：沒人有特權、公平公開競爭

1.25兆軍購惹議！賴清德願來國情報告 黃國昌：請履行承諾來「諮詢」

賴政府卡雙城論壇？沈有忠駁斥：沒查證的指控

