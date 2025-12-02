北市研考會民調：逾6成市民支持台北上海續交流

（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北上海城市論壇預計12月底登場，台北市研考會今天公布最新民調，顯示逾6成市民支持持續與上海進行城市交流，在兩岸議題上呈現「希望穩定交流」的明確趨勢。

台北市研究發展考核委員會今天透過新聞稿公布9月至10月執行的民意調查結果，此次調查議題聚焦民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題的看法，以住宅電話為母體，訪問1070位20歲以上市民，另有2061人拒訪。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。

研考會說明，在兩岸議題上，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，此為跨年齡、跨族群的高度共識；64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

在災害應變及民防整備部分，研考會表示，有73.9%市民不同意「戰爭無法避免傷害，因此避難準備沒有用」的看法，顯示多數市民認同備災的重要性。

不過，調查顯示，僅12.2%市民能正確指出居住地的防災公園位置，另有20.9%僅具初步概念，仍有部分市民不清楚避難相關資訊，市府未來將透過多元管道與社區宣導，協助更多市民快速掌握周邊避難地點。

此外，研考會表示，在家庭備災方面，已有42.6%市民準備緊急避難包或急救箱，準備意願以20至29歲最為最高，高齡者準備比例也逐年提升，另防空避難姿勢仍有進一步推廣空間，可作為市府後續民防教育規劃方向。（編輯：張銘坤）1141202