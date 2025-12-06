北市社宅瑕疵多 驚見幽靈祕密通道

台北市從前市長柯文哲任內起積極興建社會住宅，以落實居住正義，不過民進黨市議員陳怡君指出，台北市社宅缺失一籮筐，包含壁癌、俗稱「冰柱」的柱狀結晶一整排等，停車場因為沒有安裝假牆，出現令人匪夷所思的「幽靈祕密通道」，還有逃生梯煙霧偵測器脫落等多項缺失。台北市住都中心表示，會在2個月內盤點全市社宅設施，確保營運並提供舒適的居住環境。

陳怡君指出，位在台北市南港的「經貿社宅」去年底才完工，開放入住不到1年卻已發生壁癌，安全逃生梯裡的煙霧偵測器脫落，地下停車場還長出小冰柱，可見漏水嚴重。

不過最誇張的是，地下停車場還出現「幽靈祕密通道」，地上還有紙板，疑似有人在該處睡覺休息，相當詭異，陳怡君痛批，這樣的設計是前所未見，顯見市府不重視的態度。

陳怡君細數，文山區「興隆A區社宅」去年7月28日完工，今年7月才開放入住，外牆磁磚夾縫居然出現小冰柱，透水磚已發霉顯得相當老舊，社宅建築角落多處潮濕，外牆到處都是發霉水痕。

停車場出入口的LED看板已損壞至今未修理，業者為讓民眾知道停車場所在點，在出入口拉起「興隆A區社宅停車場」紅布條，反遮住正常未壞的LED看板。

市長蔣萬安表示，會請住都中心全面盤點目前北市社宅公共區域所有缺失，並逐一列冊、排定計畫改善，未來將會盤點相關的缺失，以最快的效率改善。

負責社宅維護的台北市住都中心表示，「經貿社宅」停車場積水及環境清潔等項目，在議員反映後已要求廠商改善且完成，煙霧偵測器脫落部分已修復，並經消防局完成測試；「興隆A區社宅」停車場LED看板故障已由停管處修繕完成並取下布條。

至於針對「興隆A區社會住宅」外牆壁癌、透水磚因潮濕長青苔等現象，住都中心表示，已啟動全面巡檢並續辦清潔維護作業，後續也將於2個月內展開全市社宅設施盤點及改善，以確保品質。