北市社工過勞如「遊牧民族」！人力留不住 市府回應了

各縣市長期面臨社工人員留不住的處境，台北市議員鍾佩玲表示，在人力不足情況下，造成案量大、過勞，社工受不了離職，陷入惡性循環。（張珈瑄攝）

各縣市長期面臨社工人員補不齊、留不住的處境，台北市議員鍾佩玲表示，她接到心衛中心社工陳情，在人力不足情況下，同仁要支援，造成案量大、過勞，受不了就離職，陷入惡性循環，逼走社工的專業人才，台北市不應逼走心理健康守門人。台北市長蔣萬安回應，流動率確實偏高，心衛中心缺專業人力有一段時間，市府也積極透過多元管道，希望能招募新的人才。

資料顯示，萬華心衛人力核定38人、缺6人；文山心衛人力核定37人、缺9人；北投心衛人力核定49人、缺11人；信義心衛人力核定30人、缺4人；南港心衛人力核定29人、缺12人，缺額19％至41％，合計缺42人。缺額最高是南港12人，再者是北投11人，人力嚴重不足。

鍾佩玲說，服務案量比，全部中心超過1比30，甚至1比40，而衛福部期待的案量比是1比25，在超出標準這麼多的情況下，怎麼期待社工人員可以做到深度訪視或高風險性個案陪伴，應該協助社工排除困難。

鍾佩玲直言，現在北市心衛中心社工待超過1年只有15％而已，代表平均在5成以下，換句話來說，每年進來10個社工，就有8至9個社工會離開，只有1個留下來。案量大、工作環境也不太好，陳情人說心衛中心辦公室太小，人員沒辦法都在心衛中心工作，被迫到健康中心工作，造成座位不固定、要換來換去，更導致分機一直換，個案聯絡不上社工，會議室也因為健康中心的業務量大，沒辦法長借。

鍾佩玲舉例，像是自殺關懷訪視人員聘用30人，有一半在自殺防治中心辦公，剩下15人跑到北投和信義的心衛中心辦公，變成遊牧民族，哪裡有空位去哪裡，怎麼可以給他們這樣的待遇，從工作環境到工作壓力，都沒有給他們很好的環境，他們是陪伴最脆弱的台北市民走過黑暗非常重要的人，值得更好的制度跟環境，也希望能朝一區一心衛中心，將據點化、常設化變成政策目標。

衛生局長黃建華表示，在心衛中心持續建置的過程中，有些人力會在健康服務中心，就可近性、可及性服務當地民眾，建設好後，就回到新的心衛中心。

黃建華說，確實心衛社工工作量很大，過去招募的方式都透過是公務機關，現在包含各個管道，像是104人力銀行等，來應徵的人也略微有增加；而工作地點因為病情層級不同，有些如果比較輕微的可以就近在各區健康服務中心，像是南港心衛中心還沒開，就會先在文山健康服務中心，開了以後就漸漸回來。

黃建華說，至於心衛中心建置的話，過去台北市在民國89年首創，當時中央標準尚未訂定出來，所以中正區的心衛中心不符合現在的標準，預計在明年會將中正心衛中心達成標準，就會有第6個心衛中心，預計在117年會建置第7個；另心衛中心所需空間近300坪，在台北市不好找，有持續在盤點中。

