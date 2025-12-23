北市社會局啟動「1219事件扶助專案」供民眾捐款協助傷亡者與家屬

近期北市發生隨機攻擊案，許多民眾盼能捐款實際幫助傷亡者與其家屬。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日北市發生隨機攻擊案，許多民眾盼能捐款實際幫助傷亡者與其家屬。台北市社會局今(23)表示，即日起透過市府「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」。社會局長姚淑文強調，為了讓善款有效且透明協助受傷者醫療復健、生活照顧及死亡者家屬的急難扶助，社會局將專責管理並審慎運用捐款，確保資源即時到位，減輕當事人與家屬的身心與經濟壓力。

姚淑文表示，考量近期捐款需求增加，社會局整合平台機制，讓更多自發、善心民眾能透過便利管道共同參與公益，並由市府協助，讓每一分愛心發揮最大效益。社會局也將持續提供關懷服務，並依實際需求滾動調整扶助措施，陪伴受影響者度過難關。

社會局期待各界攜手傳遞溫暖，與市府一同將關懷化為實際行動，支持傷亡者及其家屬早日走出陰霾。

