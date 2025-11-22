北市禮讓行人標準模糊 罰單申訴多
為洗刷行人地獄之名，北市推動「還路於民」政策，不過國民黨議員汪志冰指出，汽機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到質疑。北市警察局回應，將持續加強教育員警，對舉發案件違規事實從嚴審核，申訴從寬認定，另發函警政署，盼中央提供明確執法標準，保障民眾權益。
汪志冰說，有民眾日前開車行經路口時，判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，行駛經過卻遭員警攔下，依未完全停駛禮讓行人開罰6000元加被記3點，後來提出申訴並成功撤單。
汪志冰表示，用路人對和行人間「停、讓」定義與執法單位有認知差距，尤其申訴時程冗長，恐大多數民眾怕麻煩自認倒楣；多數檢舉案件又僅提供單一片段畫面，無法呈現全貌，相當考驗警方對違規事實判斷。
汪志冰強調，用路人難以精準判斷行人的意圖，遭到檢舉魔人單方面過度解讀，或行人違規穿越反而造成用路人受罰，執法單位應反覆審慎比對，杜絕「模糊認定、大量開罰」的粗糙做法。
警察局長李西河說，將持續加強教育員警、提升執法品質，對於舉發案件的違規事實從嚴審核，看證據是否足夠或有疑慮；申訴則從寬認定，保障民眾權益。
交大大隊長陳立祺回應，收到檢舉照片除第一線員警審核外，還有主管複審，不禮讓行人是從距離和相對位置認定，在判斷上並不全然精準，會要求員警在舉發及申訴過程更加嚴謹辦理，也會向警政署發函，希望中央提供明確執法標準。
