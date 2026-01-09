北市私校也有免費營養午餐 家長嗨：負擔減少許多

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，最快9月上路，隨後台中、高雄等縣市陸續宣布跟進，但未涵蓋私立學校。對此有網友表示，孩子就讀北市私中的家長負擔能減少許多；一票人則認為，「能讓小孩讀私校的家庭應該不差這點小錢吧」，引發許多討論。

蔣萬安6日宣布，公私立國中小營養午餐全面免費，教育局估計全年總補助金額約20多億元；新北市目前全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年約投入3.1億元。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨（8日）跟進宣布，115學年度起公立國中小營養午餐免費；台南市目前除補助弱勢以外，沒有免費營養午餐，市長黃偉哲昨表示，將審慎評估財政狀況，於8月前決定；此外，桃園市111學年度第2學期起，已實施公私立國中小免費營養午餐政策。

六都除率先實施的桃園外，只有北市營養午餐的補助涵蓋私校，有網友在社群發文，「以後薇閣中學營養午餐也免費耶，這麼一來家長負擔也能減少許多了。」

貼文曝光立刻掀起討論，許多網友直言，「頂層家庭有缺這種小錢嗎」、「真的有看到薇閣家長說能省這種小錢很開心」、「私校竟然也有補助」、「康橋新店青山校區家長不開心，這波沒跟到。」

更多中時新聞網報導

周蕙身體亮紅燈 每2個月抽血檢查

TPBL》海神4連敗煞車 換帥後首勝

陳明珠一演音樂劇 壓力大到慣性起疹