北市私校男學生墜樓亡 教育局：已啟動應變機制與輔導

台北市某私立貴族高中8日下午發生墜樓意外。（示意圖）

台北市某私立高中8日下午發生墜樓意外，一名約16歲的男學生疑似在校內墜落，當場失去呼吸心跳。台北市消防局獲報後，立即派員將男學生送醫，最終仍宣告不治。台北市教育局回應，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，事發後依規定完成通報，並同步啟動學生輔導與支持措施，以關懷學生及相關師生身心狀況。

教育局表示，有關本市學校於1月8日發生學生墜樓事件，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置，本局學務校安室主任及股長亦隨即前往醫院關心並提供必要協助。學校於事發後依規定完成通報，並同步啟動學生輔導與支持措施，以關懷學生及相關師生身心狀況。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

