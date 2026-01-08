北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

救護車示意圖。本報繪製



驚傳學生墜樓！台北市大安區知名私立貴族中學，今天（1／8）下午驚傳墜樓意外，一名16歲男學生從校園高處墜樓，倒臥校園旁的人行道上，警消到場確認已經失去生命跡象，送醫搶救仍不治。對此，台北市教育局表示，已前往醫院關心並提供必要協助。

根據報案民眾表示，他本來準備要街放學的小孩，因此把車輛停在校園旁，沒想到就聽到「砰」一聲，本以為是有人放鞭炮，後來才發現有人墜樓，隨即撥打119請求救護車支援。

救護人員趕到，發現16歲男學生倒臥血泊之中，且已呈現OHCA狀態，緊急送往國泰醫院搶救，仍因傷重宣告不治，警方除了現場採證，也調閱校內監視器畫面，以釐清男學生的墜樓原因。

北市教育局表示，校方第一時間啟動緊急應變機制，除了緊急送醫處置，也前往醫院關心並提供必要協助。學校於事發後依規定完成通報，並同步啟動學生輔導與支持措施，啟動關懷學生及相關師生身心狀況。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

