北市私立貴族中學驚傳墜樓！16歲男學生送醫不治

[Newtalk新聞] 台北市大安區一所知名私立貴族中學今日發生一起意外，一名年約16歲男學生疑似從校園高處墜樓，倒臥校外敦化南路一段252巷的人行道上，救護人員獲報到場發現男學生已經失去呼吸心跳，緊急送往國泰醫院搶救，稍早因傷勢過重不幸宣告不治。

報案民眾指出，當時車輛停在私立貴族中學外，準備接放學的小孩，聽到「碰」一聲，原以為是有人放鞭炮，隨後發現是有男學生墜樓，隨即撥打119請求救護車支援。

救護人員接獲報案迅速趕赴現場，發現16歲男學生倒臥血泊之中，且已經失去呼吸心跳（OHCA），緊急送往國泰醫院搶救，但因傷勢過重宣告不治，警方隨後也到現場拉起封鎖線進行採證，將進一步調閱校內監視器畫面，以釐清16歲男學生的墜樓原因。

校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置，教育局學務校安室主任及股長也隨即前往醫院關心並提供必要協助。

