北市科技人文跨域創新競賽揭曉 學生以科技打造更好的城市

114年台北市科技人文跨域創新競賽揭曉。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局九日表示，為落實一０八課綱科技領域素養，舉辦「台北市一一四學年度智慧城市中的科技與人文：跨域創新素養競賽」複賽暨頒獎典禮，首屆辦理即獲三十七隊報名踴躍響應，最終由國小十二隊、國中四隊及高中職七隊脫穎而出晉級複賽，展現學生在智慧城市中兼具科技能力與人文視野的跨域實作力。

競賽分為「資訊素養與數位公民組」及「科技助力社會創新組」，引導學生結合人文關懷與資訊科技，從假訊息、ＡＩ倫理、醫療資源與弱勢照顧等實際議題出發，透過團隊合作提出具體可行的行動方案，支持學生自主探究興趣、累積多元學習歷程。

此次特優作品兼具創意與實用性，充分體現「科技為人服務」精神。國中組仁愛國中勇奪雙料特優：資訊素養與數位公民組「快龍隊」以「明辨虛實－消滅假訊息」為題；國小組方面，敦化國小「貧行宇宙ＡＩ特派員」以「ＡＩ暖光計畫」榮獲「科技助力社會創新組」特優：高中職組特優為松山家商「紙精靈」團隊，也展現學生運用所學回應社會需求的實踐精神。

評審林志誠教授指出，多數團隊已能將ＡＩ、大數據與ＶＲ等技術置於環境永續、交通安全與弱勢關懷的脈絡中加以運用；評審李忠謀教授表示，設計具體實驗或量化指標，以避免流於口號或「一切交給ＡＩ」的空泛想像。