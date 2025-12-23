北市租服公會痛批政府管太多 限制租金漲幅等於鼓勵房東年年漲2%

台北市租賃住宅服務商業同業公會今（23）日召開年終記者會，針對政府近期推動「租賃三法」修法方向表達憂慮，直言政策未充分聆聽民間與實務端意見，恐造成市場反效果。（右至左依序為北市租服公會創會理事長陳柏勳、理事長林政緯、副理事長陳宏昌）

政府近日擬推動租賃三法，包括限制租期、租金漲幅、租霸惡意違約，以及公證法與強制執行等方向。針對租期與租金漲幅部分，台北市租賃住宅服務商業同業公會(以下簡稱台北租服公會)創會理事長陳柏勳痛批政府管太多。他認為原本不漲的房東，因為這樣反而有名目可以漲房租。也沒有房東沒事會把好的房客趕走，呼籲政府不宜過度干預市場自由機制。

台北市租賃住宅服務商業同業公會今（23）日召開年終記者會，針對政府近期推動「租賃三法」修法方向表達憂慮，直言政策未充分聆聽民間與實務端意見，恐造成市場反效果。

廣告 廣告

內政部提出的「租賃專法修法四大方向」，包括租期保障最短3年、限制租金漲幅、禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼，以及提供免費法律扶助處理租屋糾紛。其中，租約可採1年1續、最長保障3年，未繳租金者不適用保障；租金漲幅則不得超過當月房租指數年增率。

北市租服公會創會理事長陳柏勳指出，市場上不乏長期不調漲租金的房東，以每年房租指數年增2%到3%來看，修法反而可能「給了每年調漲的正當理由」，批評政府在租期與租金上過度干預自由市場。他也質疑，房東解約往往有其原因，卻長期只聽取房客單方聲音，忽略房東權益。

北市租服公會理事長林政緯則表示，修法重點應放在「惡意違約的租霸問題」，以及《公證法》與強制執行機制的缺失。他認為，強制保障3年租期並另設罰則，已違反契約公平原則，無論房東或房客提前解約，皆應回歸契約約定的違約金處理，而非由政府額外處罰。

副理事長陳宏昌補充，現行修法方向明顯單方面加重出租人義務，卻未平衡雙方責任。他指出，多數包租業者與房東面對惡意欠租、長期占屋的租霸，往往須付出高額時間與金錢成本進行訴訟，承受巨大損失。

陳宏昌進一步呼籲，租霸問題在台灣已是長期沉痾，朝野與民間其實早有共識，解方在於強化租約公證效力、簡化訴訟流程，讓惡意違約者能快速退場，不僅保障房東權益，也能釋出房源，回饋真正有需求的優良房客。

更多鏡週刊報導

BLACKPINK、五月天、F3大咖幕後都有它 必應創造全年營收有望破42億元

屏東第一個TOD案 最高地標建築外觀曝光

運動領域成竣邦新引擎 營運可望創新高