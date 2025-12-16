北市稅處愛心辦稅e化創新

蔣萬安市長帶領台北隊就職邁入三週年，台北市稅捐處昨（十六）日表示，秉持「愛心辦稅e化創新」理念，率先全國推行「稅籍異動即時通」及「出租房屋租稅優惠專區」，更獨創推出「租金標準試算」，持續推動主動服務、科技創新，落實公平課稅與行政透明，以便打造市民信賴的現代化稅務機關。

為防範不動產詐騙案件，北市稅捐處指出，一一三年率先推出「稅籍異動即時通」服務，這項服務獲得財政部肯定，參採本市作法，於今年七月一日將服務正式推行至全國，民眾申請無須繳納任何費用，只要名下不動產移轉申報土地增值稅或契稅時，系統自動透過手機簡訊、電子郵件或財政部官方LINE帳號，即時通知不動產所有人。

如此一來，民眾就能在不動產正式過戶登記前掌握異動資訊，預計最多可以提前十四天採取保護措施。截至今年十二月十日為止，稅籍異動即時通申請件數全國共有四萬七千三百多件，其中申請台北市房地移轉通知服務達三萬四千四百多件，占全國總申請件數約七成二以上，成為民眾重要的不動產打詐第一道防線。