北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

新北市副市長劉和然。聯合報系資料照

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費。在藍營部分，北市推營養午餐免費是出自副市長李四川的建議；新北副市長劉和然今強調「不會為了政治草率承諾」，新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。

李四川指出，針對新北市是否實施營養午餐免費，他不方便表達意見，因為台北市的情況是統籌分配款，台北市議會不讓「轉正」，而用於營養午餐，至於新北市的情況，他現在不便談論。

廣告 廣告

劉和然今在臉書發文指出，這幾天，很多家長關心營養午餐。身為老師、校長出身的他，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好。但他也想多問一句「除了這一餐，我們還能為孩子補上什麼？」

劉和然說，新北有32萬個孩子，每一分教育預算，都是家長的血汗錢，46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜，但身為專業行政首長，他必須誠實面對選擇的重量，這46億元投入特教，可以多照顧多少慢飛天使？用在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？投入數位學習，又能為孩子打開多少通往世界的窗？事實是46億元，幾乎等於新北一整年的特教經費，也和一年校舍新建、整建與硬體建設約50億元相去不遠。

劉和然表示，他是跑馬拉松的人，知道配速的重要，政治可以是一時的煙火，但市政，必須是長遠而穩定的耕耘。

他不會為了政治，草率承諾，但承諾新北的每一分預算，都會用在刀口上，確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源，真正陪著孩子走得遠。

【看原文連結】

更多udn報導

藝人、親友都沒來 曹西平靈堂開放首日現場冷清

比爾蓋茲79億捐前妻 「最貴離婚案」再爆內幕

「開房後發瘋！」 老翁買春突遭櫻花妹砸頭

婦結紮30年竟「多出13歲孩子」？她一查真相崩潰