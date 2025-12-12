北市稻江商職應日科畢業展 以戲劇舞蹈展現所學成果

臺北市稻江商職應用日語科舉辦第23屆畢業成果發表會

學生改編日本民間故事｢山幸彦と海幸彦」進行戲劇演出

高三學生在畢展上展演精彩舞蹈

臺北市稻江商職應用日語科舉辦第23屆畢業成果發表會，以｢責任｣為主題，透過歌唱、戲劇和舞蹈的多元形式展演，呈現學生日語所學成果。

稻江商職表示，應用日語科設計活潑多元的課程，不僅是課本內容，更將傳統文化、動漫元素、資訊科技等融入教學，並舉辦浴衣月、寫作比賽、國際跨校視訊交流等活動，提升學生的學習興趣。應日科也積極推展國際交流活動，每年暑假定期前往日本姐妹校｢別府大學｣進行為期三週的｢海外實務體驗｣研修課程，並從2020年10月起與日本宮崎縣日南振德高等學校視訊交流。

應用日語科說明，本次成果發表會的主題為｢責任｣，日語讀音為「せきにん」，責任感的重要性一如托爾斯泰所言，｢一個人若是沒有熱情，他將一事無成，而熱情的基點正是責任心｣，而這也是師長們期許第23屆畢業生能學習到的態度與價值觀。本次成果發表會由充滿活力的｢アイドル」、｢かわいいだけじゃだめですか」所組成的組曲揭開序幕；接著以日本民間故事｢山幸彦と海幸彦」為題材所改編的戲劇演出，藉以傳達本次成果展主題「責任」，學生們從劇本編纂、道具製作、服裝搭配等呈現高中三年來的學習成效。

應用日語科表示，另一項展演｢舞動和風」，由穿著改良式浴衣的學生們表演宮崎縣傳統舞蹈，讓觀眾感受日本宮崎縣當地的民情風俗與文化；｢閃耀之星」以「愛song!」、「ファイアダンス」組曲所帶來既可愛又富節奏的現代舞演出。學生也以簡報的方式探討AI時代下的手機依賴與自律反思，聲優專才組學生則帶來｢青春聲影」演出。

稻江商職表示，在這次的畢業成果發表會上，學生展現團隊默契、日語實力，讓所有與會嘉賓感受到應日科高三學生已由稚嫩蛻變為成熟。在籌備的過程中，充分發揮「學生自學、組內共學、組間互學、教師導學」四學模式的精神與成效，並培養學生終生學習、自主學習的能力。