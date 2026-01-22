北市稻江護家造型科期末考 多元實作驗收學習成果

稻江護家時尚造型科舉辦期末技術考，多元實作驗收學習成果展現技職力

稻江護家時尚造型科期末技術考內容涵蓋美容與美髮兩大領域

考核過程以國家檢定規格的硬體設備與專業考場進行，強調實作導向與真實情境訓練

臺北市稻江高級護理家事職業學校時尚造型科近日辦理期末技術考週，高一至高三學生依不同學習階段，進行分級、分項的專業技術驗收，從基礎操作到整體造型設計，完整呈現一學期以來在專業技能與美感素養上的累積成果。

稻江護家表示，本次期末技術考內容涵蓋美容與美髮兩大領域。美容部分包含美容美體、彩妝設計、特殊化妝、飾品設計與美甲設計；美髮部分則聚焦於剪燙造型、整髮實務、新娘髮型、頭皮保養及整體造型設計，考試現場猶如時尚秀後臺，學生須在有限時間內完成構思、操作與呈現，充分考驗技術穩定度、創意發想與臨場應變能力。

稻江護家指出，整體考核過程以國家檢定規格的硬體設備與專業考場進行，強調實作導向與真實情境訓練，讓學生在貼近產業實務的環境中學習與成長。考試當天，學生們展現出巧手與創意，從細節到整體風格皆展現高度完成度，並在實作中累積自信與成就感。

郭淑蕙校長表示，技職教育的核心在於讓學生透過實作累積真正帶得走的能力，時尚造型科的期末技術考，不只是考驗技術熟練度，更是一個引導學生整合美感、專業與態度的重要歷程，學生在一次次練習與驗收中，學會專注、承擔與自我要求，也逐步建立對專業的認同與自信。