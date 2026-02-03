北市稽查網購年節食品 「蔣府宴、萬萬兩」都出包！ 13

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北市衛生局今（3）日公布「115年網購年節食品抽驗結果」，共有7件品質不符規定，2件標示不符規定。其中「蔣府宴」的「詩仙紹酒雞」被檢出腸桿菌科超標，「萬萬兩」水餃標示不符規定，且包括網購平台的momo購物網、蝦皮購物也都有販售產品違規。

台北市衛生局是於春節前針對網路販售食品電商平台進行抽驗，總計抽驗30件產品。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，查驗產品包含冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，依品項擇定檢驗項目包括檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

廣告 廣告

林冠蓁指出，結果有5件菇類（茶樹菇2件、巴西蘑菇、鹿茸菇及猴頭菇各1件）檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，1件巴西蘑菇同時檢出殘留農藥不符規定及重金屬鎘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」；1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞檢出腸桿菌科超過衛生標準，1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。

其中，冷凍調理食品「詩仙紹酒雞」就是在「蔣府宴」被抽驗到，檢出腸桿菌科15 CFU/g（標準：10 CFU/mL以下）超標；而買多多平台販售的萬萬兩「高麗菜韭黃豬肉餃子」則被

查獲外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」。

台北市衛生局表示，不符規定產品，已移請所轄衛生局後續辦理。微生物不符「食品微生物衛生標準」者，係違反食品安全衛生管理法規定，應予沒入銷毀及命限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰；標示不全者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局呼籲，民眾於網路選購食品時應提高警覺，留意商品來源、配送溫度與食品標示，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有完整明確的中文標示，以掌握完整的產品訊息。購買後亦應依標示建議進行保存，冷凍食品避免反覆解凍再冷凍，烹煮食物時應充分加熱，即食產品則應儘速食用完畢。

北市稽查網購年節食品 「蔣府宴、萬萬兩」都出包！ 15

照片來源：台北市衛生局提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

每年發現逾700新生兒先天性聽損！ 「1316原則」能救語言發展

中國進口「餐盒、紙袋」食安出包！ 貳樓、玉津咖啡受波及

【文章轉載請註明出處】