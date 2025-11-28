北市空品測站已接近紅害 環保局啟動應變防制

明天天氣如何？ 週末假期(29-30日)北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日(30日)晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，可以好好把握。雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26-28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28-30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13-15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大，早出晚歸要多加留意。 下週一(1日)台灣附近仍是比較偏東風的環境，中高層有雲系自西邊移入，因此各地雲量較多，東半部地區以及各地山區有些零星降雨的機會，不過真正有比較明顯的天氣變化要等到下週二(2日)北邊下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態，這波東北季風可能要一直影響到下週四(4日)，要等到下週五(5日)才會趨緩。短時間內來看，一直到12月上旬影響台灣的冷空氣似乎都還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。 至於目前在南海的天琴颱風未來預估仍將緩慢向越南沿海靠近，但是速度非常慢，加上大氣環境條件不佳，強度將逐漸減弱，可能在侵襲越南沿岸之前就會逐漸減弱消散。到了下週則是在菲律賓以東可能會有另外的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但是南邊的熱帶擾動仍然有繼續活躍的情況，對台灣來說已經不太可能構成威脅，不過是否又會有機會帶來雲量以及水氣仍是值得持續觀察。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 15 小時前