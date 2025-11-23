北市立動物園生態Zoo跑 體驗野性再現 (圖)

[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能

新頭殼 ・ 1 天前