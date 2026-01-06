北市童遊客家冬令營報名 以客家傳統藍染文化帶孩子認識生活哲學

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客家文化基金會今年推出「童遊客家冬令營暨親子推廣活動—彩色魔法冒險隊」，活動即日起開放報名。課程以客家傳統的「藍染文化」為教學核心，從植物染料的來源與製作過程出發，帶領孩子探索色彩如何在自然條件中生成，並理解其中所體現的環境永續概念，進一步認識客家文化「與自然共生、資源取用有度」的生活哲學。

台北市客家文化基金會說明，本次活動以「水與色」及「環境教育」為課程主軸，規劃藍染實作、植物染料認識、食農體驗與自然觀察等內容，引導孩子理解客家族群如何順應自然條件、善用土地資源，將自然元素轉化為日常生活的美學實踐與生態智慧，進而培養對土地、文化與環境的深層情感連結。

廣告 廣告

台北市客家文化基金會指出，營隊課程以STEAM教育理念，結合科學觀察、藝術創作與文化學習，透過水圳走讀、植物調色實驗及手作體驗，引導孩子「做中學、學中感受」，實際體驗客家族群「取之有度、用之有節」的生活智慧，在課程實作學習的過程中，協助孩子逐步培養合作能力、專注力、自信心與表達能力，化身為「小小藍染師」創作自己專屬的色彩作品，將文化學習轉化為具體的永續行動力。

台北市客家文化基金會表示，本次營隊課程活動的特色包括以藍染文化為媒介，深化環境教育與永續意識；融合STEAM教育，結合科學觀察與藝術創作；培養合作、專注、自信與表達等多元能力；融入客語學習與在地文化的深度探索；以文化資產為主題的情境式學習設計；推動親子共學，促進世代間的文化傳承。

台北市客家文化基金會提到，未來基金會將以本次冬令營的學習脈絡為基礎，自春季起陸續規劃推出系列親子推廣活動及夏令營課程，持續以「藍」作為文化探索的起點，延伸認識族群文化、信仰內涵與生活樣貌，內容涵蓋走讀遊學、陶藝創作、主題展覽、食農體驗設計，以及自然環境與客家文化的整合學習，相關活動將陸續開放報名。

【看原文連結】

更多自由時報報導

暖冬12月蛇仍活躍 屏東果園至少4尾蛇連續中網

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

