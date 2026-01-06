北市童遊客家冬令營 手作藍染體驗環境教育

臺北市客家文化基金會推出「童遊客家冬令營暨親子推廣活動—彩色魔法冒險隊」

課程結合STEAM教育理念，引導孩子「做中學、學中感受」

為深化兒童與親子族群對客家文化及永續生活的理解，財團法人臺北市客家文化基金會推出「童遊客家冬令營暨親子推廣活動—彩色魔法冒險隊」，以客家藍染工藝為核心，結合食農體驗與環境教育，透過多元且具體的學習體驗，引領孩子認識客家文化中的永續生活智慧。

客家文化基金會表示，本次活動以「水與色」及「環境教育」為課程主軸，規劃藍染實作、植物染料認識、食農體驗與自然觀察等內容，引導孩子理解客家族群如何順應自然條件、善用土地資源，將自然元素轉化為日常生活的美學實踐與生態智慧，進而培養對土地、文化與環境的深層情感連結。

廣告 廣告

課程以客家傳統的「藍染文化」為教學核心，從植物染料的來源與製作過程出發，帶領孩子探索色彩如何在自然條件中生成，並理解其中所體現的環境永續概念，進一步認識客家文化「與自然共生、資源取用有度」的生活哲學。

客家文化基金會並指出，課程結合STEAM教育理念，透過水圳走讀、植物調色實驗及手作體驗，引導孩子「做中學、學中感受」，協助孩子逐步培養合作能力、專注力、自信心與表達能力，化身為「小小藍染師」創作自己專屬的色彩作品，將文化學習轉化為具體的永續行動力。

­