北市第三所附中！北市大、大理高中將合併 喊拒當明星高中

台北市大理高中與台北市立大學合併案，已獲得教育局通過，將在115學年度正式合併，大里高中也將改名為「北市大附中」，走完全中學規模，招收272人共8班，另有體育班，北市大更表示未來大學師資將進駐高中，培育人才。

根據《聯合報》報導，教育局已送出函文，大理高中確定在115學年度改隸為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，也就是說，大理高中將成為台北市境內第三所附中，前兩所分別是師大附中、政大附中。

據報導，北市大附中將來維持完全中學規模，招收272人共8班，另有體育班32人，而大學招生由教育部規定北市大5%範圍內，鼓勵學生透過申請特殊選才申請北市大附中。

大理高中校長陳政翊則說明，大理高中過去定位是社區型高中，改隸附中後仍會維持一樣的模式，不走明星高中路線，但會強化與大學端連結，走出獨有特色，帶動萬華學氣。譬如有17至20個大學系所將在高中部開課，提供類直升制度，強化附中學生申請北市大，以及開放學分低免，希望帶動學生直升黏著度。

台北市教育局則表示，兩校已訂定附中校務諮詢委員會設置要點，大理高中預計7月底前完成相關改隸作業，包括印信與各校務系統將同步調整。

