北市第一果菜市場改建！中央地方攜手補助13.6億

北市第一果菜批發市場超過50年歷史，目前正在改建中，明年預計將完成第一期，台北市副市長李四川28日代表北市府陪同行政院長卓榮泰視察，卓揆允諾支持，將由中央與地方政府共同補助，結合農產公司自籌配合款，完成建置。台北市市場處表示，拍賣作業與網路系統，為目前最為迫切且關鍵的建設項目，系統建置總經費約13.69億元，後續由市府與中央共同補助。

市場處表示，今天的視察行程中，立法委員吳沛憶、市議員劉耀仁、洪婉臻、郭昭巖等人也一同出席，共同為大台北地區消費者及全國農漁民，向行政院爭取冷鏈系統及拍賣作業與網路系統建置經費補助，並獲卓揆允諾支持，將由中央與地方政府共同補助，結合農產公司自籌配合款，完成建置。

市場處表示，第一果菜及魚類批發市場改建工程之農一期工程，預計於115年6月完工，為確保後續搬遷作業順利進行並銜接市場營運，農產公司已同步推動相關設施設備工程。其中，作為批發市場營運核心的冷鏈設施，以及拍賣作業與網路系統，為目前最為迫切且關鍵之建設項目。

經農產公司評估，上述兩項系統建置總經費約13.69億元，後續將由市府與中央共同補助，並結合農產公司自籌配合款完成建置，市府也將盡速辦理補助計畫審核作業，以全面提升市場運作效率、確保農產品品質，並兼顧全國農漁民收益與消費者權益。

