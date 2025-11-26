北市第2座狗狗專屬運動空間！敦北公園狗活動區將於30日正式啟用

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市動物保護處和松山區公所攜手打造「敦北公園狗活動區」，將在11月30日下午2時，舉辦正式啟用典禮，啟用活動特別規劃以聖誕節為主題的「萌寵變裝秀」，邀請毛爸媽與毛孩一同盛裝出席，報名參加就可獲得萌寵外出水壺等3項好禮，前3名還有機會獲得電熱毯等價值千元的大獎。

動保處指出，敦北公園狗活動區位於松山區敦北公園(敦化北路與民權東路口)園區內，是除了迎風狗運動公園外第2座狗專屬運動空間，面積約為200平方公尺，採用大小犬不分區共同使用，具休憩座椅、清洗檯、狗便袋箱及狗便垃圾桶。

動保處表示，在啟用當日舉辦聖誕節的「萌寵變裝秀」活動，已開放線上報名，當日活動還有命運GOGO骰子趣味問答、聖誕襪尋寶記等闖關活動，以及活動限定快閃填問卷免費喝咖啡、免費施打犬貓狂犬病疫苗及植入晶片服務等活動讓民眾參加。另外在打卡區拍照上傳「台北毛孩趣旅行」臉書粉絲專頁還可參加抽獎，將有機會獲得最大獎市價2,999元的寵物真空保鮮飼料桶等好禮。

動保處也提醒，毛爸媽進入園區前或離開園區後，毛孩應繫妥牽繩或有適當防護措施，並應隨時注意毛孩狀況。

