北市第4期空品維護區7月起取締 違規最高罰6萬元

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市環保局今天提醒，第4期空品維護區7月起取締違規，管制範圍涵蓋南京東路、仁愛路及信義路，若機車未完成定檢、貨車及施工機具未取得自主管理標章，最高可罰6萬元。

台北市環境保護局自民國110年起劃設空氣品質維護區，目前已劃設5期，前3期範圍包含國父紀念館、故宮博物院、台北101大樓等景點，以及新生南路、羅斯福路交叉口至松江路、民權東路交叉口，第4期擴大至南京東路、仁愛路、信義路；第5期納入中山南北路及復興南北路。

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環保局今天發布新聞稿提醒，第4期空品區將自7月1日起正式執行違規取締，進入範圍內的車輛如果沒有符合管制規定，首次將裁罰新台幣500元至5000元，累犯最高可罰6萬元，提醒車主儘速完成排氣檢驗或取得標章。

環保局說明，空品區管制對象包含機車、貨車及施工機具，無論是否設籍台北市，出廠滿5年的燃油機車應完成當年度排氣定期檢測；出廠滿5年的柴油大客貨車及小貨車皆須取得柴油車優級自主管理標章；出廠滿2年的施工機具須取得清潔排放自主管理標章。

環保局統計，推動空品區以來，管制範圍內的機車定檢率與柴油車優級標章取得率均已提升至99%，空品監測車實測結果也顯示區域內二氧化氮、細懸浮微粒濃度皆有顯著改善，將持續以民國119年涵蓋全市為目標擴大管制範圍，守護市民呼吸健康。（編輯：張銘坤）1150612