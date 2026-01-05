北市篩檢增至212場 新增HPV及胃癌篩檢

根據一一三年台北市十大死因統計，超過一半以上死因與慢性疾病有關。台北市衛生局五日表示，今年整合性篩檢服務場次增加到二百一十二場，一次提供九大項預防保健服務，原有五項癌症篩檢、成人健檢、B及C型肝炎篩檢，今年起新增HPV檢測及胃癌幽門螺旋桿菌檢測，還結合台北市立聯合醫院辦理成人健檢項目加碼活動。

依照世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢有效降低七成子宮頸癌、四成一乳癌、三成五大腸癌、二成六菸檳男性口腔癌、二重度吸菸者肺癌之死亡風險。北市衛生局長黃建華表示，自今年起全面強化整合性篩檢服務，攜手三十八家醫療院所結合十二行政區健康服務中心辦理整合性篩檢服務。

黃建華強調，核心目標是讓民眾以最少的時間取得最完整一站式預防保健服務，強化癌症早期偵測率並降低癌症死亡風險。符合資格之市民可於檢查日前一日至「台北市整合性篩檢預約平台」進行預約，可透過平台查詢各場次選擇人流較少時段參加，以便縮短當日報到及等候流程。

值得一提的是，自今年元旦起，設籍北市四十至六十四歲市民於北市聯醫接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等六項檢驗項目！