北市籲逾65歲接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，老年人為肺炎鏈球菌感染後併發重症、死亡的高危險族群；預防勝於治療，臺北市政府衛生局呼籲六十五歲以上民眾接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，從未接種過13價疫苗和23價疫苗的長者，建議先接種13價疫苗，間隔一年後，接續接種23價疫苗；完整接種13價及23價疫苗，可大幅降低傳染病對長輩健康的威脅。

近年來，肺炎穩居臺北市民十大死因第三名，死亡人數一一一年為一三八七人、一一二年一六六七人、一一三年一八一五人，標準化死亡率逐年上升且死亡人數居高不下。肺炎鏈球菌為引起肺炎最常見的致病菌，接種疫苗可有效預防肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率。請符合公費肺炎鏈球菌疫苗接種資格的市民（六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民及十九至六十四歲高風險對象），攜帶健保卡及相關證件，盡快至臺北市合約醫療院所接種。

內湖區健康服務中心何叔安主任表示，除了肺炎鏈球菌疫苗外，秋冬病毒活躍期來臨，流感與新冠病毒可能對風險族群健康造成威脅，依據疾管署提供之資訊，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗等三種疫苗可同時分開不同部位接種，亦可間隔任何時間接種；請符合公費流感與新冠疫苗接種資格的民眾，也要盡快接種。