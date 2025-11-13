北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失
北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，多位民眾日前用餐後，陸續上吐下瀉、發燒等不適掛急診。北市衛生局今表示，接獲陳情和醫院通報後，已前往稽查並查有多項缺失，要求限期改善，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。
有網友昨日在Threads發文指出，她與朋友11月9日到米其林指南推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」吃慶生餐，隔日友人先發病，接著換她，上吐下瀉、發燒、全身酸痛等症狀，直至昨日仍非常不舒服，不是在馬桶上，就是躺在床上。本以為自己體弱，結果看Google評論才發現不少顧客也反映9日、10日到該餐廳用餐，回家後出現身體不適。
該民眾後續也更新店家說法，稱已將相關食品送件檢驗，也請消毒公司來消毒。
貼文一出，許多人反映類似狀況，不只致電店家，也通報1999。有民眾說9日4人用餐，3人腹痛水瀉、1人在急診室還沒出來，同樣當天用餐的消費者也都發燒、拉肚子，他批「店家竟然還把評論刪掉。」
10日消費者也發聲，點了藍紋奶酪無花果生火腿、墨魚直麵佐白酒蛤蜊與烏魚子等，隔天開始發高燒、全身酸痛，友人還上吐下瀉到12日還在發高燒；另3人用餐後都上吐下瀉、發燒、頭昏、腹胃痛，直言這間已經吃了好多次從來沒有這樣過，看Google評論都被刪除，希望餐廳在查明問題前不要再營業，避免更多人受害。
衛生局表示，11月11日、12日接獲民眾陳情及醫院通報，在該餐廳用餐後出現噁心、嘔吐、腹瀉、寒顫等症狀，11日已立即派員前往針對人員衛生、食材處理及環境衛生等查核。
衛生局說，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失、未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄等，已責令業者於11月19日前改正，屆期複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。
衛生局指出，現場採集2件食品檢體（生火腿）、2件手部檢體，以及沙拉、提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果需1至2周出爐，後續將針對檢驗結果綜合研判，如符合「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
