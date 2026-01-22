北市精舍命案王薀3大護法獲50萬、70萬交保 需接受科技監控

記者楊佩琪／台北報導

▲台北地院審理王薀精舍命案，裁定3大護法各以50萬、70萬元交保。（圖／資料畫面）

台北地方法院審理作家王薀（本名：王江鎮）和3名護法梁碧茵、游秀鈴、幹子昀等人虐死蔡姓女信徒命案，合議庭認全案重要證人、共犯等多已詰問完畢，裁定3名護法各以70萬、50萬、70萬元交保，限制出境、出海、住居，需接受科技監控每日2次以個案手機在定點拍照上傳監控中心，不得接觸、騷擾死者親屬。

根據裁定，游秀鈴部分，在犯案後游女即搬出王薀提供的「讀書會」處所，得知蔡女死亡當下，即與同案被告成立群組，聯繫因應檢警詢問、調查，並收取共犯行動電話、刪除對話，可證有事實足認有逃亡、滅證、勾串共犯之虞。

廣告 廣告

但考量全案進度，相關共犯、證人多經交互詰問完畢，縱尚有鑑定人、證人等待詰問，不過相關重要證人均已到庭證述，顯無繼續羈押之必要。再依全案審理進度、卷內事證、犯案情節、犯後所為、財力、身體狀況等情，認若提出50萬元保金並限制住居所、限制出境出海，應足形成一定程度之心理壓力及拘束力，作為替代羈押之手段，確保後續審理及執行程序之進行。

又全案為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，避罪逃亡、脫免刑責為基本人性，有逃亡而滯留海外之高度可能，因此命需接受科技設備監控，每日上午7點至9點、下午5點至8點，在住居所門牌號碼前，以個案手機拍攝面部照片並同步傳送至監控中心報到。不得與死者親屬實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為。

梁碧茵部分。根據裁定，梁女在學生時期就加入王薀的團體，長達20餘年，畢業後也在王薀提供的處所居住，替王薀翻譯藏文、處理王薀夫妻離婚後夫妻財產分配訴訟等，長期無業，由家人每月提供6萬元至8萬元不等金額生活費用。可認梁女有勾串共犯、證人之情且犯後刻意搬遷、隱匿，事發後半年才出面，所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑，有逃亡而滯留海外的高度可能性。

另犯案後梁女也搬出王薀提供的處所，不過得知蔡女死亡當下，即與同案被告成立群組，聯繫因應檢警詢問、調查，並刪除對話，可證有事實足認有逃亡、滅證、勾串共犯之虞。考量全案進度，相關共犯、證人多經交互詰問完畢，縱尚有鑑定人、證人等待詰問，不過相關重要證人均已到庭證述，顯無繼續羈押之必要。

除命提出70萬元保證金，需接受科技設備監控，每日上午7點至9點、下午5點至8點，在住居所門牌號碼前，以個案手機拍攝面部照片並同步傳送至監控中心報到。此外不得與死者親屬實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為。

更多三立新聞網報導

消失42秒說不清！陳培瑜赴北檢告發黃國昌 涉犯國家機密保護法

黃國昌帶走機密資料被告涉犯國安法 北檢完成分案

黃國昌帶走機密資料風波擴大 被告發涉犯國安法

股市神秘「蕭姓大戶」涉操縱7家公司股價撈千萬 檢調9路搜索傳喚

