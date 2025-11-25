北市精舍命案與妻轉當證人應訊 李威：認為王薀真的有神蹟

李威涉入精舍命案，供稱當天沒有參與施虐研討會。（翻攝自李威微博、資料畫面）

台北地方法院審理蔡姓女信徒遭虐死的精舍命案，藝人李威在偵查中轉為污點證人，今（25日）與妻子簡瑀家出庭作證。李威吐露認為老師「王薀」真的有神蹟，但案發當天沒有參加蔡女的研討會；簡瑀家在「指認室」透過麥克風接受詰問，回憶案發當晚痛哭落淚，稱離開時蔡女躺在地上，「她嘆了一大口氣，我以為是鬆一口氣……我後來想起來真的很自責」。

作家王薀涉嫌於去年7月間指使信眾體罰蔡姓女信眾跪拜懺悔，最終導致蔡女因橫紋肌溶解症死亡，檢方依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪嫌起訴李威等13名被告。李威今天供稱，案發當天沒有參加蔡女的研討會，只是剛好有在精舍做一般的法務工作，提到蔡女會被檢討，應涉及老師王薀的私事，「只有小圈子才知道」。

廣告 廣告

李威還提到，案發當天蔡女被人帶進精舍，左拳頭在抖動，摘下墨鏡時，眼神、氣色都不好，眼睛周圍有明顯的瘀青，他強調如果王薀沒有交代，就不能參與或打聽研討會的內容，但也認為王薀真的有神蹟，例如王薀知道他的妻子有婦科疾病、父親發生財務問題，還請師姐傳話要他去「水月草堂」多念一些經書。

李威妻子簡瑀家表示，丈夫在2020年先加入精舍，半個月後帶她去「學習」，她坦言參與過數次研討會，但沒有看過有人互打巴掌或者體罰，也強調其他信眾指控她「拿棍棒施壓」並不屬實，「沒有揮舞棍棒，可能因聲音大、語氣重才被誤會」。

簡瑀家供稱，案發當天她與李威在校對經書，看見吳姓師姐強拖蔡女到櫃台，畫面令她震驚，也看到姜姓同修抬起蔡女的膝蓋、強逼下跪，當王蘊離開後，蔡女雖仍站著，等她與李威離開時，蔡女已躺在地上，後來想起來真的很自責、也很抱歉。





更多《鏡新聞》報導

蕭美琴日系超市掃貨力挺 買干貝「巧遇賴清德」拿手機狂拍

陳為民怒譙測速照相密度高「國恥」 鄭運鵬曝民代未發聲原因

馬英九、洪秀柱批高市早苗 凌濤不能接受：為何罵關心台灣安全的日本