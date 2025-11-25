北市精舍命案開庭！李威作證真見過王薀神蹟 曾見死者眼、額頭有瘀青

記者楊佩琪／台北報導

▲精舍命案開庭，李威作證表示真的見過王薀的神蹟，當初只是想修行才加入，沒想到今天變成被告。（圖／資料畫面）

台北地方法院審理作家王薀涉教唆信眾打死蔡姓女會計案，25日傳喚藝人李威和妻子簡瑀家作證。簡女當庭落淚表示感到相當自責也很抱歉，李威則否認參與蔡姓女會計的「研討會」，而之所以當初會加入王薀的精舍，是真的認為王薀「有神蹟」。

李威作證時表示，妻子曾有婦科疾病，當時一進到精舍，王薀就知道。他的父親也曾財務出現狀況，他沒告訴王薀，王薀也都知情，還要他多念經文，讓他深信在王薀身上真有神蹟。

李威強調，案發當天他並沒有參與針對蔡女舉辦的「研討會」，僅因當時剛好得在精舍裡處理法務工作，包括道場的裝修、管理等，如果王薀沒交代，就不能參與研討會。對於蔡女當天受罰的情形，他僅是聽聞，沒有參與也沒特別詢問。

檢察官則提示一份名為「方圓小組」的懲罰規定，李威表示，他參加精舍活動4年來從沒看過，也沒聽過有什麼規矩。至於蔡女為何會被懲罰，可能涉及王薀的私事，只有3個師姐才比較清楚。

李威並表示，案發前半年他有見過蔡女，案發當天也有，當時有發現蔡女眼周、額頭都有瘀青，氣色相當不好。當天的「研討會」是王薀發起，但到底所謂何事，王薀沒有告訴他，只知道事發後姜姓女信眾有幫蔡女領錢。

李威強調，他願意把所有事情都說出來，大家也都想知道真相，當年就是想做正確的事，想修行，沒想到因此變成被告。

