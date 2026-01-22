北市精舍命案 北院裁定3被告50萬至70萬交保

（中央社記者謝君臨台北22日電）台北地方法院審理台北市精舍命案，近日裁定梁姓、游姓、幹姓被告准予停止羈押，3人各以70萬元、50萬元、50萬元交保，並進行適當科技監控，且不得騷擾被害人的家人和親屬。

北院21日裁定梁女、游女交保，今天裁定幹女交保，但3人的交保裁定書分別製作，幹女的裁定理由今天尚未公布。

北院裁定指出，梁女、游女分別提出新台幣70萬元、50萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居及出境、出海8月；2人應於每日上午7時起至9時前及下午5時起至8時前，在於限制住居處門牌號碼前，持手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，定期向北院報到。

根據裁定，梁女、游女不得危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤被害人的家人和親屬；並接受適當的科技設備監控8月。2人如未能於民國115年2月5日18時前完成具保，其羈押期間，自2月6日起延長羈押2月。

對於交保理由，裁定指出，本案相關共犯、證人多經交互詰問完畢，縱使仍有鑑定人、證人等待詰問，但相關重要證人均已到庭證述，應無繼續羈押梁女、游女的必要，至於有相當理由足認2人有逃亡之虞部分，也得以其他強制處分替代羈押，而無繼續羈押的必要。

根據台北地檢署調查，王薀疑不滿蔡姓女信徒，113年糾集藝人李威夫婦等人舉行宗教儀式，導致蔡女傷害致死。檢察官去年3月間起訴王薀及李威夫婦等13人。北院裁定偵查中在押的王薀及梁姓、游姓、幹姓女信徒共4人，審判中羈押禁見3個月，而後續延長羈押，本月21日裁定梁女、游女交保。（編輯：張銘坤）1150122